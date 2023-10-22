الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال

هاكر
ارشيفية
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تمكنت مجموعة تطلق على نفسها سايبر طوفان الأقصى من اختراق نحو ألف موقع إلكتروني صهيوني.

وعقب عملية الاختراق، قامت المجموعة بعرض مادة مصورة فيها رسالة باللغة العبرية : "الموت ينتظركم في غزة".اضافة اعلان

استشهاد 248 فلسطينياً في غزة:



يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم، إلى خمسة شهداء، خلال عمليات اقتحام واسعة لمدينتي جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية.

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين وقباطية وطوباس، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.
 كما استشهد فلسطيني خامس برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أسبوعين إلى 90 شهيداً ومئات الجرحى.

استشهد اليوم 248 فلسطينياً، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

 وأفادت "الصحة الفلسطينية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 مجزرة.

 كما أصيب في تلك الغارات نحو 400 فلسطيني بجروح مختلفة، يضاف إلى ذلك أن طائرات الاحتلال استهدفت سوق النصيرات المركزي وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

الاحتلال يدمر عشرات المدراس:



 في سياق متصل، وثّق تقرير فلسطيني تدمير 30 مدرسة، وإلحاق دمار جزئي في 176 مدرسة خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.

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