الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الكويت تعلق على تطورات الأحداث في قطاع غزة: نتيجة لاعتداءات الاحتلال السافرة

قصف غزة
قصف غزة
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 عبرت دولة الكويت عن قلقها البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
 
حماية الشعب الفلسطيني

وأكدت "الخارجية الكويتية" في بيان لها اليوم دعوة بلادها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خصوصاً الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

 وشددت على موقف بلادها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قصف بنايات في قطاع غزة

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عدة بنايات سكنية في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًا وسط مدينة غزة، المكون من نحو ١٠٠ شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمرته بالكامل، بعد استهدافه بعدد من الصواريخ، كما قصفت طائرات الاحتلال بنايتين سكنيتين في بيت لاهيا شمال القطاع، بالإضافة لأضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.


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