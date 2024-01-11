الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

احتجاز ناقلة نفط شرقي سلطنة عمان على متنها 19 فردًا.. التفاصيل

تنزيل
احتجاز سفينة نفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم، أنه تم احتجاز ناقلة نفط شرقي سلطنة عمان على متنها 19 فردًا.

احتجاز ناقلة نفط شرقي سلطنة عمان اضافة اعلان

وكشف هيئة بحرية بريطانية أن الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطًا عراقيًا".

احتجاز سفينة على متنها 19 فردًا

وأوضحت حسب "سبوتنيك"، أن السفينة كانت محملة بشحنة تزن 145 ألف طن من النفط تم تحميلها في البصرة العراقية، وأن طاقمها مؤلف من 19 فردا وهم يوناني واحد و18 فلبينيًا.

وأكدت أن الناقلة تم احتجازها شرقي عمان من قبل مسلحسين إيرانيين"، مشيرةً إلى تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران.

وقبل أيام، أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت، ، أن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية.

مجلس الامن يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثيين

يأتي هذا في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين اليمنية على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.

اقرأ أيضا

احتجاز مروحية تابعة للأمم المتحدة في دولة عربية

قفزة غير مسبوقة بالأسعار بشأن استقدام العمالة في رمضان بدولة خليجية (تفاصيل)

إحباط هجوم بمسيرات مفخخة على مطار أربيل

اعتقال العشرات.. استشهاد 78 فلسطينيًا في قصف مستمر على غزة

لهذا السبب.. إضراب عمالي يوقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سفينة كويتية 1:52 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر ..وبريطانيا ترسل الفرقاطة "ريتشموند"

العاروري 12:23 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

بعد اغتيال العاروري.. لبنان يتقدم بشكوى فورية لمجلس الأمن ضد الاحتلال

سفن أمريكية 2:40 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

إسقاط 12 مسيرة و5 صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

تنزيل 2:02 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

بريطانيا: اختطاف سفينة تجارية قرب سواحل الصومال

اقرأ أيضا

---9-
11:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

قتلى وجرحى في مواجهات بالإكوادور.. ودولة حدودية تُعلن الطوارئ

6ه866767
11:02 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد هذه الظاهرة الغامضة

البحرية الأمريكية
9:28 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير.. ماذا يحدث جنوب البحر الأحمر؟

تنزيل
8:09 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الإكوادور الآن.. فوضى بعد اقتحام التلفزيون وفرض الطوارئ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1:01 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

66379333-c3ec-4879-b1b1-149e7a042727
12:58 م الخميس، 11 يناير 2024

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

تقويم 1445
12:03 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تنزيل
11:58 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
11:54 ص الخميس، 11 يناير 2024

بادر بالتقديم.. الحرس الوطني يُعلن عن وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الثانوية