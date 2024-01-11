احتجاز ناقلة نفط شرقي سلطنة عمان على متنها 19 فردًا.. التفاصيل

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ذكرت وكالة "رويترز" اليوم، أنه تم احتجاز ناقلة نفط شرقي سلطنة عمان على متنها 19 فردًا.





احتجاز ناقلة نفط شرقي سلطنة عمان اضافة اعلان



احتجاز سفينة على متنها 19 فردًا



مجلس الامن يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثيين



وكشف هيئة بحرية بريطانية أن الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطًا عراقيًا".وأوضحت حسب "سبوتنيك"، أن السفينة كانت محملة بشحنة تزن 145 ألف طن من النفط تم تحميلها في البصرة العراقية، وأن طاقمها مؤلف من 19 فردا وهم يوناني واحد و18 فلبينيًا.وأكدت أن الناقلة تم احتجازها شرقي عمان من قبل مسلحسين إيرانيين"، مشيرةً إلى تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران.وقبل أيام، أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت، ، أن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية.يأتي هذا في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين اليمنية على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.