بريطانيا: اختطاف سفينة تجارية قرب سواحل الصومال

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أعلنت وكالة بريطانية لمراقبة التجارة البحرية أن سفينة أخرى خطفت بالقرب من سواحل الصومال.





اختطاف سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال اضافة اعلان



الشكوك تحوم حول قراصنة صوماليين



أمريكا: إيران وراء اختطاف السفن التجارية



وحسب "الحدث"، فقد أعلنت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن أشخاصا مدججين بالسلاح استولوا على سفينة تجارية بالقرب من بلدة إيل قبالة سواحل الصومال.يأتي هذا بعد أسبوع من أعلان القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن سفينة تجارية ترفع علم مالطا خطفت في بحر العرب القريب ونقلت إلى نفس المنطقة قبالة ساحل الصومال.وكشفت أنه كان على متن ناقلة البضائع روين 18 من أفراد الطاقم عندما خطفت بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية، على بعد حوالى 240 كيلومترا قبالة الصومال.وأشارت إلى أن الشكوك تحوم حول قراصنة صوماليين في عملية الخطف هذه، رغم تصريح القوة البحرية بأن الخاطفين مجهولون وأن مطالبهم غير معروفة.في الوقت نفسه، نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول صومالي، أن غارة أمريكية قتلت صوماليا متهما بتدبير هجوم عام 2020 على قاعدة أمريكية في كينيا.من ناحية أخرى ذكر البيت الأبيض أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.وأفادت "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أن سفينة إيرانية زودت الحوثيين بمعلومات لمهاجمة السفن التجارية المارة في باب المندب.فيما أعلن المتحدث باسم الحوثيين استهداف سفنا مبحرة في باب المندب بدقة، مؤكدًا أنه ليسوا في حاجة إلى الاعتماد على إيران للمساعدة في هجماتنهم.وبسبب العدوان على قطاع غزة في فلسطين، استهدف الحوثيون مؤخدرًا السفن المرتبطة بدولة الاحتلال.