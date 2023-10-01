إحراق نُسخة من المصحف في السويد.. بيان عربي عاجل

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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على إحراق نُسخة من المصحف الشريف. اضافة اعلان

وحَذّر العسومي في بيان له اليوم، من خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرارًا على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.





حرق المصحف جريمة بحق الإسلام



المملكة تستنكر إحراق نُسخة من المصحف في السويد



ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، التي تخدم أجندات العنف والتطرف، كما تُعَدّ جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية.أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.