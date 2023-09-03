اعتقال 15 شخصًا في السويد أثناء محاولتهم منع تدنيس المصحف الشريف

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أفادت وكالة الأناضول للأنباء في نبأ عاجل لها، بأن الشرطة السويدية قامت باعتقال 15 شخصًا حاولوا منع تدنيس المصحف الشريف.





عراقية تتصدى لـ موميكا



تقيم في السويد منذ 5 سنوات



اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، بمقطع فيديو يظهر امرأة حاولت مهاجمة المتطرف العراقي "سلوان موميكا" في السويد.وبحسب الفيديو، قامت المرأة بمهاجمة المتطرف، أثناء محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.كما أظهر امرأة وهي تركض نحو موميكا وترشه بمحتوى مطفأة كانت بيدها وبدا أنه مسحوق أبيض.وأفاد ناشطون أن المرأة التي هاجمت المدعو سلوان موميكا، هي امرأة عربية عراقية.وأوضحوا أنها تقطن في السويد منذ 5 سنوات، وتم اعتقالها لساعات من قبل الشرطة السويدية التي لم تستطع توقيفها بتهمة معينة.وذكر موقع "svt" أن شرطة الأمن رفعت يوم الخميس الماضي، مستوى التهديد ضد السويد من ثلاث إلى أربع على مقياس من خمس نقاط.وفقًا للموقع يرجع رفع مستوى التهديد، إلى أن خطر الأعمال الهجومية ضد البلاد قد ازداد نتيجة لحرق المصاحف في العام الماضي.