أوكرانيا تتقدم عسكريًا وتُعلن مقتل 261 جنديًا روسيًا في 24 ساعة

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كشف
أحد كبار القادة العسكريين في أوكرانيا، أن قوات بلاده تحقق مكاسب واضحة في الجبهة
الجنوبية، مشيرًا إلى مقتل أعداد كبيرة من عناصر الجيش الروسي.
وحسب "الحرة"، فقد أوضح قائد الجبهة الجنوبية الأوكرانية، الجنرال، أولكسندر تارنافسكي، أنهم حققوا تقدما في قطاع تافريا.
مقتل
261 جنديًا روسيًا في 24 ساعةوأكد
تارنافسكي إلى أن قواته نفذت 1198 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مؤكدًا أن
القوات الروسية تكبدت خسائر بلغت 261 جنديًا، في حين جرى أسر 10 آخرين".
يأتي هذا في وقت زار فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات التي تقاتل في شمال شرق البلاد، واجتمع مع القادة لمناقشة الوضع في ساحة المعركة، في واحدة من أكثر الجبهات احتداما في الحرب مع روسيا.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن الولايات ستفي بالتزاماتها بشأن دعم أوكرانيا، مبينًا أن أي انقطاع في دعم التمويل سيحدث فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة بأوكرانيا.