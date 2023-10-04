أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

أ أ

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ 234 سنة، صوت الكونجرس على عزل رئيسه كيفين مكارثي من منصبه. اضافة اعلان





مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه



زلزال سياسي



من يحكم أمريكا؟



أوكرانيا كلمة السر



ويعتبر كيفين مكارثي أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يعزله المجلس في التاريخ، فيما سيكون النائب باتريك ماك هنري، جمهوري مقرب من مكارثي، رئيسًا بالإنابة حتى يتم انتخاب رئيس جديد.ويجسد عزل مجلس النواب الأمريكي، لرئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري، والزلزال السياسي الذي هز واشنطن وضرب الولايات المتحدة.والمفارقة الغريبة أن "مكارثي" قبل أقل من شهر فتح تحقيقًا لمحاولة عزل الرئيس بايدن من منصبه ليصبح هو من تعرض للعزل، حيث أصبح “منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا”، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة مكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.ومستقبلًا ربما يعاني السياسيون الأمريكان من انقسامات حادة تؤثر على صنع قرار مناسب وسليم تجاه الأحداث التي حصلت أو ربما تحصل، فالأمر لا يبشر بخير وما عزل رئيس مجلس النواب إلا دليل غير جيد إلى ما وصلت إليه الأمور.وجاء عزل رئيس الكونجرس بعد خيانته للحزب الجمهوري بصفقة سرية لصالح أوكرانيا، حيث نجح مكارثي في عقد صفقة مع إدارة جو بايدن لتجنيب الحكومة الأمريكية الإغلاق.واشتعل الموقف عقب إعلان عقد مكارثي صفقة سرية مع بايدن بخصوص دعم أوكرانيا بعيدًا عن رقابة الكونجرس.



من هو كيفين مكارثي؟

وفي أول تصريحات له بعد عزله من منصبه قال مكارثي، إنه كان شرفًا عظيمًا له أن يكون رئيسًا لمجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يلوم أحدًا على إقصائه وأنه حصل على فرصته وأنه راضٍ عن نفسه، مبينًا أنه فخور بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وكيفين أوين مكارثي هو سياسي أمريكي من الحزب الجمهوري ولد في يوم 26 يناير 1965 في مدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا، وأكمل دراسة إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية.

درس السياسي الأمريكي إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية. وتم انتخابه لأول مرة كنائب في مجلس النواب الأمريكي عام 2007، وفي سنة 2019 أصبح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب.

وبعد أن عادت الأغلبية في مجلس النواب للجمهوريين فتم ترشيح مكارثي لرئاسة المجلس خلفًا لنانسي بيلوسي في عام 2022، وبعد 15 جولة تصويت أدى مكارثي في 7 يناير 2023 اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي.







محطات مهمة في مسيرة مكارثي



ترأس مكارثي سابقًا منظمة الجمهوريين الشباب في كاليفورنيا والاتحاد الوطني للجمهوريين الشباب.كما انتُخب مكارثي لعضوية الكونجرس في عام 2006، وانتخب لرئاسة مجلس النواب في فترته الثانية كنائب للرئيس الجمهوري من 2009 إلى 2011.كان مكارثي مدافعًا ثابتًا عن الرئيس دونالد ترامب معظم وقته كزعيم للأغلبية وزعيم للأقلية.بعد الانتصار الذي حققه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أيّد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج.