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تطور مفاجئ.. رئيس دولة يعلن عن رغبة روسيا وأوكرانيا في الجلوس على طاولة المفاوضات

رئيسا روسيا واوكرانيا
رئيسا روسيا واوكرانيا
أ أ
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أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن رغبتهما في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين لم يتحدد بعد.اضافة اعلان

مؤتمر صحفي
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب انتهاء الاجتماع الثنائي بينهما، حيث قال توكاييف: "ناقشنا اليوم مع المستشار شولتس أن الوضع خطير للغاية، فيما عبر الجانبان الروسي والأوكراني عن استعدادهما للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح على أي منصة، وعلى أي مستوى سيحدث ذلك".

وشدد توكاييف على أن لحظة "الدبلوماسية الحكيمة" قد حانت، ومن الضروري إجراء مفاوضات سلمية مع التركيز على النتائج التي تناسب الجانبين، مؤكدا على أن بلاده "ستتخذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك". وشدد على أن أستانا تدعم مبادرات السلام التي تقوم بها مختلف الدول لحل النزاع في أوكرانيا.

وقد تم بث المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية.

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