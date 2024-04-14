الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ أطفال حاصرتهم السيول في دولة خليجية

أهالي ولاية المضيبي في سلطنة عمان
أهالي ولاية المضيبي في سلطنة عمان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سارع أهالي ولاية المضيبي في سلطنة عمان، إلى إنقاذ بعض الأطفال الذين احتجزتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأهالي وهم يعملون على إنقاذ الأطفال المحتجزين في السيول.اضافة اعلان
وشوهد أكثر من رجل يحملون الأطفال العالقين على ظهورهم للنجاة بهم إلى بر الأمان.

أمطار غزيرة بسلطنة عمان

وتعرضت سلطنة عمان لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق.
وأعلنت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، "العثور على جثمان طفل مفارق للحياة من قبل المواطنين في وادي البطحاء بولاية المضيبي".
كما أعلنت "انهيار منزل في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، مع وجود محتجزين داخله، وتتم المتابعة والتعامل من قِبل الفرق المختصة".
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك وفيات ومفقودين لم يتم بعد الإعلان عنها رسميًا. 

اقرأ أيضا

ثالث دولة عربية تعلن غلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات

دول عربية تغلق أجواءها وترصد مسيرات إيرانية في سمائها

وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من مليون نازح في غزة أصيبوا بالأمراض المعدية

بعد مقاومة ومطاردة شديدة.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات بدولة خليجية

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النرويجي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صخور 5:10 م السبت، 13 أبريل 2024

مشهد مذهل لانهيار صخور جبلية بشكل مفاجيء في طريق عام بدولة خليجية