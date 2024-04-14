فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ أطفال حاصرتهم السيول في دولة خليجية

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سارع أهالي ولاية المضيبي في سلطنة عمان، إلى إنقاذ بعض الأطفال الذين احتجزتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأهالي وهم يعملون على إنقاذ الأطفال المحتجزين في السيول.

وشوهد أكثر من رجل يحملون الأطفال العالقين على ظهورهم للنجاة بهم إلى بر الأمان.





أمطار غزيرة بسلطنة عمان



وتعرضت سلطنة عمان لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق.وأعلنت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، "العثور على جثمان طفل مفارق للحياة من قبل المواطنين في وادي البطحاء بولاية المضيبي".كما أعلنت "انهيار منزل في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، مع وجود محتجزين داخله، وتتم المتابعة والتعامل من قِبل الفرق المختصة".وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك وفيات ومفقودين لم يتم بعد الإعلان عنها رسميًا.