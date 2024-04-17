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أمواج متلاطمة.. شاهد الفيضانات تُغرق شوارع الشارقة جراء منخفض المطير

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فيضانات الشارقة
أ أ
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وسط حالة التأهب الخليجي، تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي، الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة.اضافة اعلان

الفيضانات تُغرق شوارع الشارقة جراء منخفض المطير

وشهدت إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية فيضانات عارمة، اليوم الأربعاء، جراء أمطار غزيرة هطلت على نحو غير مسبوق مع اجتياح #منخفض_ المطير الجوي للبلاد.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع مياه الفيضانات لتغطي شوارع وأحياء الشارقة بالإمارات.
وفي دبي وجهت السلطات بأن يكون العمل عن بُعد لموظفي الحكومة وجميع المدارس الخاصة في الإمارة.


وأعلن المركز الوطني للأرصاد في  دولة الإمارات، أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

منخفض المطير حدث استثنائي تاريخي

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ"منخفض المطير"، يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة كميات أكثر من الأمطار.
وذكر المركز أن منطقة "خطم الشكلة" في مدينة العين، سجلت أعلى كمية أمطار في الدولة، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.

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