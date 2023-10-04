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صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار وسيول .. الإعصار "فيليب" يتجه شرق الكاريبي

إعصار
إعصار
أ أ
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قال المركز الوطني للأعاصير ومقره الولايات المتحدة إن العاصفة المدارية فيليب تتقدم صوب الشمال الغربي عبر منطقة البحر الكاريبي أمس الثلاثاء.

هبوب الرياح:

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وتوقع المركز هبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة على أنجيلا ومناطق أخرى في جزر ليوارد.

وأشار المركز إلى أنه رصد العاصفة على بعد نحو 113 كيلومترا شمال غربي أنجيلا وتحركها بسرعة 16 كيلومترا في الساعة تقريبا محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 72 كيلومترا في الساعة.

تحذير من العاصفة

 

وألغت أنتيجوا أمس تحذيرها من العاصفة فيليب التي وصلت إلى اليابسة أمس الأول، لكنها أبقت عليه بالنسبة لجزيرة باربودا حيث دعت السكان إلى مواصلة توخي الحذر.

مراكز الإيواء



وقال المكتب الوطني لخدمات الكوارث في أنتيجوا إن أماكن الإيواء لا تزال مفتوحة أمام من اضطروا إلى إخلاء منازلهم خلال الليل بعد أن غمرت السيول المصاحبة للعاصفة بعض المنازل وتقطعت السبل بكثيرين في سياراتهم.

كما ضربت أمطار غزيرة وسيول منطقة جوادلوب القريبة، حيث مددت السلطات المحلية إغلاق المدارس وحذرت من أن إغلاق المصانع سيؤدي إلى انقطاع إمدادات المياه في جميع أنحاء تلك الأراضي الفرنسية.

وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن نحو 2500 أسرة بحلول ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، مضيفة أنها لم تتلق أي بلاغات بوقوع إصابات خلال الليل.

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