خبير يكشف توقعات بكارثة 10 أضعاف إعصار ليبيا بدولة عربية (تفاصيل صادمة)

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يتوقع خبراء وقوع كارثة ضخمة وأنها تفوق 10 أضعاف ما وقع في المغرب وليبيا من كوارث ووفاة الآلاف من السكان المحليين.





كارثة سد النهضة:

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سد النهضة:

زلزال في إريتريا:

وكان الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قد حذّر من كارثة قد تحدث، وستكون عواقبها 10 أضعاف عواقب ما حدث في ليبيا والمغرب.وبحسب ما ذكرته صحيفة "صدى البلد" المصرية، فإنه في حال انهيار سد النهضة في إثيوبيا، ستكون العواقب أكبر بكثير مما حدث في ليبيا والمغرب.وأوضح أن سد النهضة ممتلئ بحوالي 41 مليار متر مكعب، وهذه الكمية ضخمة جدا جدا.وتابع قائلا : "وإذا حدث أي تشقق أو انهيار للسد بسبب الهزات الأرضية والزلازل، فهذا يعني كارثة كبيرة جدا على السودان تصل إلى حد الطوفان".كما حذر أنه في حال انهيار سد النهضة، ستكون الكارثة طبقا للأرقام 10 آلاف ضعف ما حدث بسبب السدود الليبية، ما سيهدد 20 مليون سوداني يعيشون على النيل الأزرق.أيضا الكوارث الطبيعية قد تحدث في أماكن غير معتادة، وبالتالي فإن حدوث زلازل أو أعاصير بالقرب من سد النهضة هو أمر وارد.وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن الصخور المبني عليها سد النهضة هي صخور نارية ومتحولة وشديدة التشقق والتحلل.من جهته أعلن مركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل، أمس الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 5 ريختر في إريتريا، على عمق 12 كم،وذلك بالقرب من إثيوبيا.وأوضح المركز أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات في إريتريا مساء 13 سبتمبر، ولم يتم رصد أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا.ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كم شرق العاصمة الأريترية أسمرة، والتي تضم حوالي 563 ألف نسمة.