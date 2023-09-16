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الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

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كارثة ليبيا
أ أ
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وصول أطنان من الإمدادات الصحية إلى مدينة بنغازي الليبية، ‏والقادمة من المركز اللوجستي العالمي للمنظمة في إمارة دبي.
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استجابة طارئة



وأشارت إلى أنها تعكس ‏استجابة طارئة مكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا، في أعقاب العاصفة "دانيال".‏

وذكرت المنظمة، أن "المساعدات كافية للوصول إلى ما يقرب من 250 ألف شخص، وتشمل الأدوية الأساسية، ولوازم علاج الصدمات، وجراحات الطوارئ والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أكياس جثث من أجل نقلها بصورة آمنة وكريمة".

بيان منظمة الصحة العالمية


وكشفت منظمة الصحة العالمية، في بيانها، أنه "لا يزال أكثر من 9000 شخص في درنة في عداد المفقودين، وتعمل الفرق التابعة لها مع وزارة الصحة الليبية لتعقب القتلى والمفقودين، وأنه تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم، وإصدار شهادات وفاتهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة في بيان قد أعلنت، أمس الجمعة، أن "أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏

ووقع الإعصار "دانيال"، الأسبوع الماضي، وأسفر عن آلاف الوفيات، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

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