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صحيفة تواصل الالكترونية

صورة مبكية.. ليبي يبحث بين الركام في درنة وهذا ما وجده من بقايا نجله

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الأب المكلوم
أ أ
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يتأمل هذا الرجل في حذاء ابنه المفقود جراء إعصار ليبيا، فلا يملك إلا أن يجهش بالبكاء حين تداعب ذاكرته الذكريات.

كل شيء تغير في لمح البصر:اضافة اعلان


تظهر الصورة المبكية جانبا من حياة أب مكلوم فقد فلذة كبده بين عشية وضحاها، ففي غمضة عين تغير كل شيء.

فرق الإنقاذ :


وكانت فرق إنقاذ و غوص من مصراتة وبنغازي قد انتشلت أمس الخميس 300 جثة من ضحايا السيول والفيضانات، منها 120 جثة انتشلت على متن القاطرة التابعة للمنطقة الحرة مصراتة.

وأول أمس الأربعاء، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

 وتحمل الطائرة، على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.




 ويأتي هذا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي

 وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
 
كما يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

https://twitter.com/emad_badish/status/1704880365951652129

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