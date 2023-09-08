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إعصار قوي ينهي حياة 39 شخصا في هذه الدولة

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صورة الإعصار
أ أ
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أنهى إعصار قوي حياة 39 شخصا على الأقل في البرازيل ، حيث يعد الإعصار الأقوى على الإطلاق الذي تتعرض له البلاد.

العثور على 15 جثة

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وقال الحاكم إدواردو ليتي في مؤتمر صحافي "للأسف، تلقيت معلومات تفيد بالعثور على 15 جثة في بلدة موكوم، والعدد آخذ في الزيادة.

وفي يونيو، خلف إعصار آخر 16 قتيلا في الولاية نفسها الواقعة على الحدود مع الأوروغواي والأرجنتين.

وأوضح الحاكم أنه تم استدعاء العشرات من رجال الإطفاء وتم إنقاذ "مئات الأشخاص".

استخدام مروحيات


واستخدمت مروحيات لإجلاء سكان محاصرين، بعدما أصبحت بعض الطرق غير سالكة بسبب الفيضانات.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي ستين بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بـ"انزلاقات تربة وفيضانات".

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