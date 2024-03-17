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في "يوم البر".. أمير تبوك يسلّم غدًا 292 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي

سكن مجاني1
وحدات سكنية (أرشيفية)
أ أ
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 يسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم غدٍ بالإمارة، 292 وحدة من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين بالمنطقة.اضافة اعلان
يأتي ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة "يوم البر".

إنجازات الجمعيات الخيرية في تبوك

 ويهدف اللقاء إلى التكامل والتعاون بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة وإيجاد وسائل الاستثمار وتنميتها بما يضمن الأداء الأمثل لتلك الجمعيات ووصول خدماتها للمستحقين.
وسيشمل اللقاء عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعيات الخيرية بالمنطقة خلال العام المنصرم.
 كما سيتضمن اللقاء عرض النتائج الأولية لدراسة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد، وعرضًا لعدد من المبادرات لجهات مختلفة.
تأتي تأكيدًا لحرص سموه المستمر للارتقاء ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين، إيمانًا من سموه بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع، كما سيتضمن اللقاء تكريم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء في دورتها الثانية.

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