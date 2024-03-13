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جمعية البر بجازان تطلق حزمة من البرامج الرمضانية

جمعية البر الخيرية بجازان
جمعية البر الخيرية بجازان
أ أ
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 أطلقت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان، حزمة من البرامج الرمضانية 1445 هـ، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الخيرية وجمعيات الدعوة بمحافظات المنطقة.اضافة اعلان
 وأفاد رئيس الجمعية خالد بن حيدر آل حيدر، أن المستفيدين من البرامج الرمضانية هم الأسر المسجلة لدى الجمعية بكافة محافظات منطقة جازان والمراكز التابعة لها.
وذلك ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها خلال شهر رمضان المبارك؛ والتي تهدف لتحقيق الشراكات المجتمعية بالتعاون مع جمعيات المنطقة.
 من جانبه، أوضح أمين الجمعية محمد بن حسن علاوي، أن هذه المبادرة تأتي من ضمن المبادرات التي تطلقها جمعية البر بمنطقة جازان لاحتواء هذي الفئة الغالية علينا وهي الأكثر احتياجًا كأسر “الأيتام والأرامل والمطلقات ” ضمن العمل الخيري، وتلمُّس احتياجاتهم، وبذل العطاء، والإنفاق في سُبل الخير.

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