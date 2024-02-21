جمعية ضياء للإعاقة البصرية تنهي معاناة 40 كفيفاً بعسير

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أطلقت جمعية ضياء للإعاقة البصرية بمنطقة عسير مشروع العمليات الجراحية للمكفوفين "استباق العمى"، لخدمة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الذين يعانون مشاكل في العيون.



تفاصيل مشروع العمليات الجراحية



دعم من منصة إحسان



يأتي ذلك بهدف تحسين حياتهم والحفاظ على بصرهم من التلف والتدهور ، وذلك في إطار برامجها ومبادراتها النوعية المقدمة للمستفيدين.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي، أن المشروع استهدف الأشخاص الذين يعانون مشاكل في العيون؛ بهدف تحسين حياتهم والحفاظ على بصرهم من التلف والتدهور، وذلك لتحقيق الأثر النفسي والصحي للمريض، والأهداف العائدة عليه وعلى أسرته.وأشار إلى أن المشروع استفاد منه 40 كفيفاً بدعم من منصة إحسان التي كان لها الدور الكبير في إنهاء معاناة عدد كبير من المستفيدين بالجمعية الذين كانوا يعانون مشاكل في العيون أثّرت في جودة حياتهم، وصعّبت عليهم عيش الحياة بشكل مستقر.[٧:٤١ م، ٢٠٢٤/٢/٢١] ahmed bayumi: