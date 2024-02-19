مؤسسة تكافل الخيرية.. برامج ومشاريع لدعم الطلاب تربوياً وتعليمياً

أ أ

عقد مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية اليوم, اجتماعه الخامس لدورته العاشرة, برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، وحضور أعضاء المجلس.



دعم الطلاب على الصعيد التربوي والتعليمي



برامج ومشاريع مؤسسة تكافل الخيرية



وثمن وزير التعليم, الأدوار التي تقدمها المؤسسة من خدمات تسهل على الطلاب والطالبات المحتاجين تقدمهم العلمي واستمرارية نجاح تحصيلهم الدراسي، وما تقدمه من برامج ومشاريع على الصعيد التربوي والتعليمي، مؤكدًا بذل الجهد والحرص وتلمّس احتياجات تلك الفئة الغالية على الوطن ومحاولة تذليل العقبات التي تعترضهم.واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، المتضمنة ما تم إنجازه في السنة المالية السابقة من تحقيق المستهدفات والتطلعات، إلى جانب مناقشة الخطة المقبلة وما فيها من أهداف تتطلع المؤسسة لتحقيقها.وأوضح أمين مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي, أن المؤسسة ماضية بعزم على تحقيق مستهدفات منظومة المؤسسة وتطوير مخرجاتها وفقًا لرؤيتها "الحد من تسرب الطلاب دراسياً ودعمهم تعليميًا واجتماعاً، مشيراً إلى أن عدد مستفيدي المؤسسة بلغ أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة.وتتضمن برامج ومشاريع المؤسسة التي تقدمها للمستفيدين على عدة مستويات، منها المالي والمعنوي والعيني التي تغطي حاجة الطلبة داخل صفوفهم التعليمية، ومن أهم تلك المشاريع "الإعانة المالية" ومشروع "الوجبة" الذي يغطي مدارس الحد الجنوبي والساحل الغربي، ومشاريع تغطي الجانب المعنوي، كمشروع "واثق" ومشروع "سندي"، وغيرها من المشاريع التي تدفعهم نحو تجويد تحصيلهم العلمي.يذكر أن المؤسسة تهدف ضمن رؤيتها الدائمة إلى الحد من تسرب الطلبة من المدرسة بالعمل على تطوير المشاريع والمبادرات التي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات وتهيئ لهم الأرض الخصبة لعمارة هذا الوطن المعطاء.