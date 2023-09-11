جمعية المودة للتنمية الأسرية توقع اتفاقية لدعم الحملة التوعوية "أول ألف يوم أمومة"

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وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية، اليوم، اتفاقية مع إحدى المؤسسات الوطنية ، لدعم الحملة التوعوية "أول ألف يوم أمومة" للأمهات الجدد، لتطوير مهاراتهن التربوية في الجوانب الأسرية والنفسية والصحية، وتوعيتهم باحتياجاتهم واحتياجات أطفالهم خلال سنواتهم الأولى. اضافة اعلان



هدف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر عدد من الأمهات عبر حسابات التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم العديد من المراحل التوعوية والتي سيتم نشرها بشكل يومي، إضافة إلى دليل توعوي للأمهات الجدد يتضمن أهم محاور الحملة التوعوية.

وأوضح المدير العام للجمعية محمد آل رضي، أن الجمعية تمتلك خبرة في مجال التوعية الأسرية وأطلقت العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها وتعريف المجتمع بالقضايا التي تهم الأسرة، لافتًا النظر إلى أن الحملة ستستمر لأكثر من ستة أشهر، وتهدف إلى انتشار الحملة على مستوى المملكة عبر قنوات النشر للوصول إلى الفئات المستهدفة.