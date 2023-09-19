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مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام توقع 100 اتفاقية لحفظ الطعام ومنع الهدر

مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد حربي المطرفي
مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد حربي المطرفي
أ أ
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أكد مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد حربي المطرفي تراجع ثقافة هدر الطعام بسبب التوعية المستمرة وإنشاء جمعيات متخصصة وممارسة المجتمع دور الرقابة على من يهدرون الطعام بشكل متعمد.اضافة اعلان

قيمة هدر الغذاء في المملكة

وأوضح المطرفي، أنه تم توقيع 100 اتفاقية لحفظ الطعام ومنع الهدر، كما أعرب عن أسفه  عن ارتفاع قيمة هدر الغذاء في المملكة إلى 40 مليار ريال سنوياً فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء 33%، كما طالب بعقوبات رادعة لمن يتعمد هدر الطعام.

وتابع أن الجمعية حافظت في موسم حج العام الماضي 1444هـ على أكثر من 700 طن استفاد منها أكثر من 1.7 مليون شخص، وفقا لصحيفة "المدينة".
وأضاف أن الجمعية تمتلك قاعدة بيانات خاصة بالأسر المتعففة وتستطيع الوصول إليها وإيصال المساعدات لهم إلى منازلهم .

دور جمعية إكرام لحفظ الطعام


ولفت إلى أن الجمعية متخصصة في تعزيز الأمن الغذائي والتقليل من الهدر والفقد في الغذاء عن طريق الحفاظ على فائض الطعام وتوجيهه بطريقة آمنة وصحية للمحتاجين وتوعية المجتمع وإرشاده وتثقيفه وقد أُنشئت في 1438هـ بعد سنوات طويلة من العمل في هذا المجال بمسميات مختلفة وتحت إشراف جهات كثيرة حتى ترسخت القناعة بضرورة إنشاء جمعية مستقلة معنية هدفها واضح.
وقال إن مشاريع حفظ الطعام تأتي في المقدمة كما تقدم إلى جانب ذلك السلال الغذائية للمحتاجين والسقيا لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام والوجبات الساخنة والوجبات الجافة واللحوم الطازجة والمخبوزات، وتعاقدنا مع أكثر من 20 فندقا عالميا تقدم خدماتها حول المسجد الحرام كما لدينا اتفاقيات مع المطاعم والمطابخ وقاعات الأفراح والاستراحات ومؤسسات الإعاشة.

إعداد المستفيدين من الجمعية


وأوضح أنه خلال عام 2019 استفاد نحو مليون شخص من برامج ومشاريع الجمعية، لكن ذلك نما في العام الذي يليه ليصل أكثر من 5 ملايين شخص ثم في عام 2021 وصل عدد المستفيدين أكثر من 16 مليون شخص.
وفي العام الماضي 2022 وصلنا إلى قرابة 24 مليون شخص، وتجاوزت قيمة هدر الغذاء في المملكة 40 مليار ريال سنوياً فيما بلغت نسبة الفقد والهدر 33%، أما بالنسبة لثقافة هدر الطعام فإني أرى بأن هذه الثقافة في تراجع ملحوظ بسبب التوعية المستمرة وإنشاء جمعيات متخصصة، فيما المجتمع أصبح يمارس دور الرقابة على أولئك الذين يهدرون الطعام بشكل متعمد.

توقيع 100 اتفاقية لدعم الشراكات


وختم المطرفي بقوله إن الاتفاقيات التي تم توقيعها يمكن تصنيفها إلى شراكات مع جهات حكومية وإشرافية.
حيث يهدف ذلك لتذليل الصعوبات وحوكمة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية، بشراكات مع جهات مانحة لضمان سير العمل وتأمين احتياجاته ومتطلباته بما يضمن استمرارية المشاريع، مثل أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي وبنك الرياض وشركة أرامكو ومؤسسة حسن عباس شربتلي وشراكات مع القطاع الثالث لتبادل الخبرات وشراكات مع القطاع الخاص مثل الفنادق والقصور والمطاعم والمطابخ لحفظ فائض الطعام ومنع الهدر، ووصل عدد الاتفاقيات إلى أكثر من 100 اتفاقية.


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