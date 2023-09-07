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"كافل لرعاية الأيتام" تنفذ برنامجًا تعليميًا لمستفيديها

كافل لرعاية الأيتام بمكة
كافل لرعاية الأيتام
أ أ
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نفذت جمعية كافل لرعاية الأيتام بمكة المكرمة , معسكر إجادة الذي يُعنى بتنمية المهارات الرقمية لدى مستفيدي كافل، بالتعاون مع شركة وادي مكة للاستثمار بجامعة أم القرى، وذلك على مدى 4 أيام.اضافة اعلان

الرحلة الرقمية


وتمحورت الرحلة الرقمية عبر تقديم 7 ورش عمل بعدد 16 ساعة تدريبية، مع استفادة أكثر من 40 مستفيدًا من مستفيدي كافل، وبمشاركة 9 متطوعين من فريق كافل التطوعي، بأكثر من 20 ساعة تطوعية.

تنمية المهارات


ويتمثل البرنامج في كونه برنامجًا تدريبيًا يعمل على تنمية المهارات الرقمية وإجادة استخدامها لتصبح مشروعًا ومصدر دخل في مجال العمل الحر، حيث تم تقديم ورش في التخطيط الإستراتيجي للتسويق، والتسويق عبر وسائل التواصل، والخدمات الإعلانية المدفوعة، وصناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب تقديم مقدمة في التصميم الجرافيكي، وأسس التجارة الإلكترونية، وإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، ومنصات العمل الحر.

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