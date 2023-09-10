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40 % زيادة في مصروفاتها.. نمو إيرادات الجمعيات الأهلية بـ53%

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
أ أ
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شهدت حصة الجمعيات الأهلية الكبيرة من الإيرادات نموًا بلغ 53%، وكانت حصة الجمعيات الأهلية والمتوسطة والصغيرة من الإيرادات 23%.اضافة اعلان
وسجلت الجمعيات الاهلية خلال العام المنصرم نموًا ملموسًا في الإيرادات والمكاسب، مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفق مؤشر الأداء الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
إذ شهدت التبرعات النقدية والعينية والزكاة نموا بـ59%، بينما بلغت نسبة المنح الحكومية النقدية والعينية 11%.

مؤشر المصاريف

أشار مؤشر الأداء للفترة نفسها إلى ازدياد نمو إجمالي المصاريف للجمعيات بشكل إيجابي مقارنة بالعام السابق بمعدل وصل إلى 40%، حيث زاد مؤشر الإنفاق التنموي 74%.
كما سجلت حصة المصاريف الإدارية والعمومية نموا بـ12%، وزادت نسبة الإنفاق على البرامج والأنشطة 40%، ونسبة زيادة تكاليف المصاريف الإدارية والعمومية 0.8%.

الامتثال والحوكمة
على صعيد الحوكمة، أظهر قياس امتثال الجمعية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة الصادرة من المراكز والجهات المختصة نموا في مستوى الامتثال.
وتصدرت 5 مناطق إدارية نسبة عالية في درجات الامتثال، وجاءت نسبها كالتالي:
1 - سجلت منطقة جازان 9305%.
2 - منطقة عسير بـ91.9%.
3 - منطقة القصيم بـ90.4%.
4 - منطقة نجران بـ90.2%.
5 - منطقة الحدود الشمالية بـ90%.
بينما سجلت 4 مناطق نسبًا أقل في مستوى الامتثال، وهي: حائل والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية، بنسب تراوحت من 79.4 و83.8%.

نصيب المناطق من الجمعيات
تركزت النسب الأعلى للجمعيات الأهلية في ثلاثة مناطق إدارية، وهي: الرياض بـ31%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ18%، ثم منطقة القصيم بـ17%.
تأسس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق تنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال 4 مسارات رئيسية:
- تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية،.
- العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص.
- الإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية.
- زيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية.

أبرز الأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الخيري

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية
لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
نظام العمل التطوعي

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