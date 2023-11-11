بمعرض الرياض.. الأمن العام يؤكد على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المخدرات

أ أ

يشارك الأمن العام ممثلًا في شرطة منطقة الرياض ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد "12 نوفمبر 2023" في مجمع النخيل مول. اضافة اعلان





وطن بلا مخالف للتوعية بأضرار المخدرات



ضرورة الإبلاغ عن المخالفين



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

