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بمعرض الرياض.. الأمن العام يؤكد على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المخدرات

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معرض وزارة الداخلية المتنقل
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يشارك الأمن العام ممثلًا في شرطة منطقة الرياض ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد "12 نوفمبر 2023" في مجمع النخيل مول.اضافة اعلان

وطن بلا مخالف للتوعية بأضرار المخدرات

 وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكل أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.

ضرورة الإبلاغ عن المخالفين

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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