الفكرة والأهداف.. انطلاق مشروع عربة التبرع بالدم في الرياض

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بدعم من مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي الخيرية، أعلنت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" إطلاق مشروع "عربة التبرع بالدم" في منطقة الرياض. اضافة اعلان





تعزيز مستوى الوعي بأهمية التبرع التطوعي



الارتقاء بالخدمة الصحية في مستشفيات الرياض



مساعدة 9000 مريض



فكرة مشروع عربة التبرع بالدم



أعمال خيرية بكافة المستويات التي تخدم المجتمع



أول جمعية متخصصة في مجال المتبرعين بالدم



يأتي هذا ضمن نشاطات الجمعية؛ بتعزيز مستوى الوعي بأهمية التبرع التطوعي، وتحقيق توجهات رؤية المملكة الواعدة 2030 بتمكين التبرع الطوعي في المملكة بنسبة 100%.ويستهدف المشروع الإسهام في سد احتياجات بنوك الدم، والارتقاء بالخدمة الصحية في مستشفيات الرياض، وذلك من خلال توفير عربة متنقلة ومجهزة، قادرة على العمل خارج المستشفيات، والوصول للمتبرعين في الوقت والمكان المناسب.كما يستهدف ضمان تحقيق تطلعات المشروع بمساعدة 9000 مريض من خلال ضمان الوصول إلى 3000 متبرع بالدم سنويًا.وأكد الأستاذ حمود البطي، المدير التنفيذي لجمعية "دمي"، أن فكرة المشروع تتلخص في توفير سيارة متنقلة مخصصة للتبرع الطوعي بالدم بهدف مساعدة ومساندة المرضى المحتاجين، وأيضًا بنوك الدم في المستشفيات.وأوضح أن المشروع يسير ضمن وتيرة مدروسة، في إطار الخطة المعدة مسبقًا؛ حيث بات قريبًا من الانطلاق رسميًا، مع دخوله في المرحلة الثالثة.فيما أشار أ. فهد المبرز، مدير إدارة المشاريع بمؤسسة "عبد الله الراجحي الخيرية"، إلى أن المشروع يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة في الأعمال الخيرية على كافة المستويات التي تخدم المجتمع.وبين أن متبرعًا واحدًا بالدم بإمكانه إنقاذ ثلاثة مرضى، وأن الهدف من المشروع هو إنقاذ أكبر عدد من الحالات، مع ضمان الالتزام بلوائح ومعايير الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة بالمملكة.يُذكر أن جمعية "دمي" هي أول جمعية متخصصة في مجال المتبرعين بالدم، حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، وكذلك تشجيع وتحفيز المتبرعين الطوعيين بالدم، وتقديم المساندة والدعم لمرضى أمراض الدم، تحت مظلة المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم (650).