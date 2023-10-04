الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تُوزع أكثر من 3 آلاف حقيبة مدرسية للطلاب في الصومال

77676678876
3 آلاف حقيبة مدرسية للطلاب في الصومال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.529 حقيبة مدرسية في عدة مدارس بمديرية هول وداغ بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 3.529 طالبًا.اضافة اعلان

توزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية

ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية.

توفير المستلزمات الدراسية الأساسية
كما يأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.

توزيع 35 طنًا من السلال الغذائية
في الوقت نفسه، وزع المركز أمس الأول, 35 طنًا من السلال الغذائية في مدينة لوق بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3.000 فرد.

توفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا
 ويأتي ذلك ضمن مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من الفيضانات في جمهورية الصومال.

اقرأ أيضا

97وت
1:24 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"بيئة مكة" و "إكرام" تقيمان معرضًا لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي

هيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر
1:23 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. محافظ جدة يُدشن حملة "اعتناء"

76EUDln4
6:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إشراقة: تعافي 94 شخصًا ضمن مشروع "تأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان"

2077121-984754394
1:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع مؤسسة الأيتام "إخاء"

اقرأ أيضا

جمعية العمل التطوعي بتبوك تؤهل المتطوعين في القطاع غير الربحي

جمعية البر بالشرقية تقدم أكثر من 950 منحة جامعية لمستفيديها

"خيرات لحفظ النعمة" بالرياض: حفظنا 4 ملايين وجبة من الهدر بـ 2022

976 منحة جامعية قدمتها جمعية البر بالشرقية لمستفيديها حتى 2022م

خدمات ميدانية لـ 5 ملايين مصلٍّ بالمسجد النبوي خلال أسبوع

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

7986978 12:22 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية توقّع مذكرة تفاهم مع "تراحم"

اقرأ أيضا

7986978
12:22 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية توقّع مذكرة تفاهم مع "تراحم"

جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز 1
12:19 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الاثنين.. تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

85
2:40 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

المملكة توقع اتفاقية مع "اليونيسيف" لرعاية الأطفال حول العالم

جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف"
1:10 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

جمعية "تآلف" لتيسير الزواج: تدريب 5 آلاف مستفيد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قطعة-ارض-سكني
10:03 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات

أهم 10
9:42 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية و"مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

هيئة تقويم التعليم والتدريب
8:58 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

بق الفراش
8:49 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بق الفراش.. كيف تكتشفه وتتخلص منه وتعالج لدغاته

F7jbHdhWsAAWTJG
8:36 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

الرضا
7:56 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

متى تمنح نفسك مكافأة؟