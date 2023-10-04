المملكة تُوزع أكثر من 3 آلاف حقيبة مدرسية للطلاب في الصومال

أ أ

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.529 حقيبة مدرسية في عدة مدارس بمديرية هول وداغ بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 3.529 طالبًا. اضافة اعلان





توزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية



ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية.توفير المستلزمات الدراسية الأساسيةكما يأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.توزيع 35 طنًا من السلال الغذائيةفي الوقت نفسه، وزع المركز أمس الأول, 35 طنًا من السلال الغذائية في مدينة لوق بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3.000 فرد.توفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًاويأتي ذلك ضمن مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والمتضررين من الفيضانات في جمهورية الصومال.