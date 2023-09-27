مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية توقّع مذكرة تفاهم مع "تراحم"

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أبرَمت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التنمية الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتعظيم نفعها، وتوسيع أثرها. اضافة اعلان





إتاحة جميع الفرص الممكنة للمستفيدين



مشروعات في مختلف أنحاء العالم



وتُسهم المذكرة في تعزيز تكامل الجهود وتمكينها نحو التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة لدى الطرفين، وذلك من خلال إقامة البرامج وتقديم المبادرات وإتاحة جميع الفرص الممكنة للمستفيدين، التي من شأنها أن تجعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم وتكفل لهم حياة كريمة وآمنة.يشار إلى أن مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الإنسانية أنشأها الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- وتُعنى بالأعمال الإنسانية محليًا ودوليًا، حيث تقوم المؤسسة بالإشراف على عدد من المشروعات في مختلف أنحاء العالم.ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية (فاعل خير)، الذي يتم تنفيذه في أكثر من (15) دولة، منها: باكستان، وإندونيسيا، النيجر، باكستان، بنغلاديش، أفغانستان، الصومال، دول غرب إفريقيا، والسودان وغيرها بالتركيز على مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.