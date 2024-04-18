يفوق الوصف.. حادث مرور تسببت فيه الشرطة الهندية

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بواقعة نادرة الحدوث، والتي وثقها مقطع فيديو لسائق دراجة نارية توفي في حادث تسببت فيه الشرطة.



حادث بسبب شرطة المرور بالهند:



راكب يصفع طيارا بالهند:



وبحسب الفيديو فقد وضع أفراد الشرطة حبلاً بعرض طريق سريع لإغلاق أحد الشوارع في ولاية كيرلا الهندية، تحسباً لمرور موكب الرئيس الهندي.وبشكل مفاجيء، مرّ أحد الشباب يقود دراجة نارية بسرعة عالية ولم يلاحظ الحبل فتعلقت رقبته به وسقط على ظهره لترتطم رأسه في الأرض بقوة، ليلفظ أنفاسه لاحقا.واشتعلت مواقع التواصل بالواقعة، حيث أعرب الأهالي في الولاية الهندية عن غضبهم، وطالبوا بمحاسبة أفراد الشرطة.وفي واقعة أخرى انهال راكب صفعًا على طيار، بعد أن أبلغ الركاب بتأجيل انطلاق الطائرة التي كانت تستعد للقيام برحلة داخلية بالهند لمدة 13 ساعة.ووقع الحادث بعد تأجيل رحلة طيران تابعة لشركة "إندي جو" من دلهي إلى جوا في الهند لمدة 13 ساعة، بسبب ضعف الرؤية نتيجة الضباب الكثيف الذي يجتاح المنطقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جاما برس".وشوهد الطيار أنوب كومار وهو يبلغ الركاب بتأجيل الرحلة، قبل أن يتقدم الراكب ويدعى ساهيل كاتاريا نحوه، وينهال عليه صفعًا، وسط صرخات الركاب الذين أصيبوا بالصدمة.وصرخ الراكب في وجه الطيار، الذي شوهد وهو يعود إلى قمرة القيادة، قائلاً: "إذا كنت تريد الطيران، حلق بالطائرة، وإلا أفتح الباب".وتدخلت مضيفة للفصل بين الاثنين، بينما أمسك أحد الركاب بالشخص المهاجم وأعاده إلى مقعده.