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صحيفة تواصل الالكترونية

وثبة قناص.. قفزة تفوق الوصف لنمر عند اصطياده تمساحا (فيديو)

فيديو
نمر
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مذهلا لعملة قفز قام بها جاغور- نمر أمريكي- ، وذلك أثناء اصطياده تمساحا في لمح البصر.

نمر يصطاد تمساحا:

وبحسب ما تم تداوله فقد وثق مقطع من أدغال البرازيل الجاغوار وهو يقفز لاصطياد تمساح حتى تمكن منه.

ويمتلك الجاغوار خامس أقوى عضة في مملكة الحيوان بالإضافة لسرعته وخفته ومرونته في الحركة مما يجعل هجماته قاتلة حتى ضد الحيوانات المفترسة القوية مثل بعض أنواع التماسيح.

النمر الأمريكي:

ويُعرف حيوان الجاكوار باليغور وهو النمر الأمريكي، وهو من الحيوانات الثدية المفترسة من السنوريات المنتمي لجنس النمور.

ويعيش الجاكوار في قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية، ويُطلق عليه الأنكا، التجر.

 كما أنه يعدّ من أكبر وأخطر السنوريات في أمريكا الجنوبية، حيث يُعرف بوحشيته ومكره وقوته، ويمكنه تسلق الأشجار، والسباحة في الأنهار.

 أيضا يمكنه مواجهة المخاطر للحصول على الفرائس لإشباع جوعه، ولا يمكن هزيمته من أي من السكان الذين يقطنون مناطق وجوده.

 كما يُعتبر حيوان جاكوار أكبر القطط في العالم الجديد، ومن أكبر الثدييات الآكلة للحوم في أمريكا الجنوبية والوسطى.

ويصل وزنه من 56-96 كيلو جرام، وأكبر نمور الجاكوار سجلت وزن 160 كيلو جرام.

 أما الإناث فلها وزن منخفض يصل لنحو 36 كيلو جرام، ويبلغ طول جاكوار من أنفه حتى نهاية الذيل من 4.6- 9.3 قدم.

 أما ذيله أقصر من القطة الكبيرة، حيث يصل ما بين 18-30 بوصة، وله أرجل قصيرة بالمقارنة مع الأسود والنمور الأخرى، وتتميز أقدامه بالقوة الكبيرة.

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