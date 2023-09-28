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صحيفة تواصل الالكترونية

(فيديو مؤثر)..

"لآيات للمتوسمين".. اقتلاع باب حديد في فاجعة درنة وصمود "آية الكرسي"

الفيديو
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كشف فاجعة درنة عدة مفارقات عجيبة، والتي وثقتها عدد من الصور ومقاطع الفيديو والتي تجلت فيها حكمة الله والتسليم لقدره.

صمود لوحة آية الكرسي في كارثة درنة:اضافة اعلان


ومن بين هذه المفارقات ما وثقه مقطع فيديو تداوله نشطاء ليبيون، بشأن ما أسفر عنه السيل والذي غمر منزلا ووصلت فيه المياه إلى ستة أمتار.

وأظهر مقطع الفيديو  قوة السيل الذي ضرب المنزل، حيث اقتلع بابا حديديا مثبت بطريقة متينة، فيما بقيت لوحة قرآنية لآية الكرسي صامدة في مدخل المنزل.

وعلق أحد النشطاء على هذه المفارقة الإيمانية بالقول :"  سبحان الله.. باب من حديد متينة التركيب انخلعت بالكامل.. وآية من آيات الله مركبة على خيط رفيق بقيت معلقة".

تفجر الأرض عيونا في درنة:


كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على منصة "إكس" تفجر عيون في أرض وادي درنة الذي طالته الكارثة.

ويظهر الفيديو  جريان المياه بقوة في مساحات واسعة من أرض درنة، والتي تدل على قدرة الله وحده.

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول :" تفجرت الأرض عيونا في درنة .. سبحان الله العظيم وبحمده".

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