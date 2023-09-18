الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

فيديو متداول لنمر نادر يتسلق جبال تهامة بعسير

Screenshot_2023-09-18-01-57-57-31_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
النمر العربي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


وثق مقطع فيديو لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.

النمر يقفز فوق الصخور



وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.اضافة اعلان

ويعد النمر ال عربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.

معلومات عن النمر العربي



والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان. 

يُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.

النمر مهدد بالانقراض



تم إدراجه على أنه مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء للـ IUCN منذ عام 1996 حيث قُدر أن أقل من 200 فرد بري على قيد الحياة في عام 2006 ويُعتقد أن عددها ينخفض بشكل مستمر.





https://twitter.com/AzeezLazez/status/1703407773814239448

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-09-18-01-44-08-76_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
1:59 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

إنقاذ طفلة بعمر 3 شهور من تحت أنقاض زلزال المغرب

الحادث
10:26 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تحوّلت لكتلة من اللهب.. سقوط مروع لطائرة إيطالية في عرض عسكري

أمطار جنوب مكة
9:04 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

شاهد.. هطول أمطار الخير جنوب مكة

Screenshot_2023-09-17-19-53-50-50_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
7:59 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأمطار تغمر طريق مزدلفة عصر اليوم

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب هروب بجازان

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 شبان كويتيين قبل غرقهم في البحر

شاهد.. مياه الفيضانات تحمل أثاث المطاعم وتغمر الشوارع بهذه الدولة

مشاهد مرعبة.. حريق مهول يلتهم إقليم بجاية في الجزائر

اختنق بقطعة حلوى.. شاهد كيفية إنقاذ هذه الطفلة لشقيقها من الموت

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فيديو 5:29 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

"بيني وبينك الله" .. رجل يترك ميزانا مربوطا في شجرة بشارع عام ويكتب رسالة مؤثرة

WhatsApp Image 2023-09-04 at 2.10.28 AM 2:19 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

لحظة وقوع حادث تصادم مروع على أحد الطرق .. وفتاة تصرخ بشدة

WhatsApp Image 2023-09-03 at 11.12.12 PM 11:16 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

لحظة انفجار الزجاج الأمامي لشاحنة ضخمة بطريقة مروعة

WhatsApp Image 2023-09-02 at 10.15.40 PM 10:23 م السبت، 02 سبتمبر 2023

أبسط طريقة لسحب الأموال من الصراف بدون بطاقة

اقرأ أيضا

طفلة
10:50 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

شاهد.. طفلة في سكاكا تنقذ أخاها من الاختناق بطريقة احترافية

الطفل
10:37 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

فيديو أبكى الليبيين من الفرحة.. طفل بعد إنقاذه: "أنا عايش.. أنا عايش"

ابن عثيمين
11:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

فيديو نادر للعثيمين: ضحايا الزلازل والسيول شهداء

F55vrgvbYAAtKrV
8:48 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 15
1:07 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

إنذار أحمر على مكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

الواقعة
12:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مفاجأة في واقعة الاعتداء على كويتي بـ " طرابزون " التركية

مواقيت الصلاة
12:22 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

الإثنين 3 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالدمام

أهم 10
8:58 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في عبدالرحمن القحطاني وبشرى سارة من سكني

النيابة العامة
8:27 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

النيابة العامة تحدد عقوبة تزييف وتقليد النقود

الحوش
7:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مداهمة حوش في جدة.. فعثروا على المفاجأة الصادمة (فيديو)