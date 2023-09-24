مشهد مذهل.. قطيع جواميس يجبر نمرا على الهروب قبل افتراس أحد صغاره

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا غير متوقع لقطيع من الجواميس مع أحد النمور





نمر يفترس عجل جاموس: اضافة اعلان



نمر يقفز فوق الصخور بعسير:



النمر العربي:





القوة مع الجماعة 💪 استطاعت الجواميس تخليص العجل الصغير من قبضة النمر ..القوة مع الجماعة 💪 pic.twitter.com/sxgKpItRFy September 22, 2023

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، مرور أحد قطيع الجواميس وبينها أحد الصغار حيث فاجأهم نمر وقام بخطف الصغير داخل بين الأاشجار بسرعة فائقة.العجيب أن قطيع الجواميس توجه سريعا ودفعته غريزة الأمومة لأجل إنقاذ العجل الصغير، حيث تم محاصرة النمر.وعندما انفرد قطيع الجاموس بالنمر بدأ بمهاجمته، ما دفعه للهروب باعتلاء الأشجار نجاة بحياته، تاركا العجل لصغير مع القطيع مجددا.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.ويعد النمر العربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان.يُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.