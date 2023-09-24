الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل.. قطيع جواميس يجبر نمرا على الهروب قبل افتراس أحد صغاره

جواميس
جواميس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا غير متوقع لقطيع من الجواميس مع أحد النمور

نمر يفترس عجل جاموس:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، مرور أحد قطيع الجواميس وبينها أحد الصغار حيث فاجأهم نمر وقام بخطف الصغير داخل بين الأاشجار بسرعة فائقة.

العجيب أن قطيع الجواميس توجه سريعا ودفعته غريزة الأمومة لأجل إنقاذ العجل الصغير، حيث تم محاصرة النمر.

وعندما انفرد قطيع الجاموس بالنمر بدأ بمهاجمته، ما دفعه للهروب باعتلاء الأشجار نجاة بحياته، تاركا العجل لصغير مع القطيع مجددا.

نمر يقفز فوق الصخور بعسير:


وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.


وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.

ويعد النمر العربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.

النمر العربي:


والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان. 

يُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.

اقرأ أيضا

2023-09-24_21-48-03
9:41 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

اعتداء وحشي.. معلم هندي يضرب طالبا مسلما بطريقة بشعة

اليوم الوطني
1:22 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

مقيمون باكستانيون يعبرون عن فرحتهم بـاليوم الوطني (فيديو)

Capto_Capture 2023-09-23_07-47-06_PM
7:56 م السبت، 23 سبتمبر 2023

مختص يكشف طريقة بسيطة لعلاج التهابات العين باستخدام العسل

أمطار وسيول بجازان
2:22 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

حالة مطرية غزيرة على محافظات منطقة جازان

اقرأ أيضا

شاب مصري يعجز عن الكلام تماما ويقرأ القرآن بصوت جميل

شاهد. جريان السيول في محافظة رجال ألمع

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات جنوب غرب المدينة

"فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)

ثمانيني بريطاني ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

Screenshot_2023-09-18-01-57-57-31_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 2:14 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

فيديو متداول لنمر نادر يتسلق جبال تهامة بعسير

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-21 at 1.33.03 AM
1:38 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ردة فعل غير متوقعة من بايدن أوقعت الرئيس البرازيلي في حرج شديد

صاعقة جازان
9:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق تضيء سماء جازان

صواعق وحريق
8:14 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

صواعق تشعل حريقاً في وادي نعمان جنوب شرق مكة

أمطار وبرد على الطائف
6:34 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة وبرد على السيل الصغير شمال الطائف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

IMG-20230924-WA0009
9:24 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

الإطاحة بـ 12 مواطنا في الطائف وتبوك إثر مشاجرة جماعيةوتعطيل حركة السير

أهم 10
9:12 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أهم 10.. تحذير جوي لمدة 5 أيام وعلامة مقلقة لزلزال مدمر في هذه الدولة

المصحف
8:08 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

المملكة تدين بشدة تمزيق نُسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي

الدعم السكني سكني
8:51 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص إيداع الدعم السكني

الدولار
6:50 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

قرار مفاجيء بدولة عربية.. منع الدولار في التعاملات التجارية الداخلية

الدلفين - دوران
6:29 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

دوران الأغنام والطيور سبق زلزال تركيا المدمر.. ماذا يعني هروب الدلافين بشكل جماعي في هذه الدولة؟