مشهد مؤثر لإخراج رجل من منزله بوزن 300 كجم ليرى النور بعد 10 سنوات

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في واقعة نادرة ومثيرة، أظهرها مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم توثيق إخراج رجل ضخم من مسكنه.



رجل ضخم بوزن 300 كجم:

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو على منصة إكس، يوثق لحظة إخراج رجل خمسيني من منزله في روسيا.وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد تم إخراج الرجل بعد بقائه بداخله لعشرة سنوات حتى وصل وزنه 300 كيلوجرام.وفي التفاصيل أيضا، فإن الرجل يبلغ عمره أربعة وخمسين عاما، لكنه لم يخرج من منزله في موسكو منذ 10 سنوات، ومع الأكل الكثير والجلوس الطويل وصل وزنه إلى 300 كيلوجرام.ونقلت وسائل إعلام روسية ، أن الرجل عندما شعر بألم في قلبه اتصل بالمستشفى فأتوا وعند إخراجه من الباب اكتشفوا أن الباب لا يسعه لضخامته.وعند عجز فريق الإسعاف عن إخراجه بشكل طبيعي من منزله، قرر إخراجه بمساعدة فرق الطوارئ والدفاع المدني، عبر شباك النافذة.Copy Code