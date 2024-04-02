فيديو جديد لمحاولة إنقاذ مواطنين في سيول بيشة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا جديدا، لمحاولة إنقاذ مواطنين احتجزتهما السيول في بيشة.



إنقاذ مواطنين في بيشة:

سيول تاريخية في وادي بيشة مع تقلبات بعسير:

الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث الشويحطية:

ونشر مقطع الفيديو خبير الطقس والمناخ عبد الله المسند،حيث وثق المقطع لحظة إنقاذ المواطنين عبر طائرة هليكوبتر.كما ظهر الفيديو الطائرة وهي تحاول الاقتراب من المواطنين، حيث منعت السيول وصول رجال الدفاع المدني إلى المحتجزين، فقرروا الاستعانة بالطائرة.يذكر أن بيشة شهدت أمس الإثنين، سيولاً ضخمة لم تشهدها منذ سنوات، في ظل حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة عسير جنوب المملكة، تدفقت سيول تاريخية في وادي بيشة، وجرت كالأنهار مع تساقط أمطار غزيرة.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفق سيل وادي بيشة جارفًا كل ما يقع أمامه مع تقلبات جوية في منطقة عسير.وفي واقعة أخرى باشرت الفرق الإسعافية الأرضية، والإسعاف الجوي التابعة للفرع، بلاغًا عن حادث في منطقة الشويحطية الواقعة شمال الجوف.وقام الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف بنقل المصاب من منطقة الشويحطية إلى طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا خلال 7 دقائق.ووصلت فرقة الإسعاف الجوي حينها، للموقع في غضون 10 دقائق، فيما تم نقل الحالة للطوارئ خلال 7 دقائق.