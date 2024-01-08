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مشهد غير متوقع.. سائق أقلع بسيارته وخرطوم الوقود لا يزال معلقا (فيديو متداول)

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جانب من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا نادرا لسائق سيارة تحرك بها أثناء تزويدها بالبنزين في محطة وقود.

مشهد نادر لسائق بمحطة وقود:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله، فقد وقعت الحادثة في إحدى محطات الوقود في جنوب لبنان، والتي أدت لإزاحة ماكينة تعبئة البنزين من مكانها.

وقد تسبب السائق بسبب تسرعه في أضرار لمحطة وقود في جنوب لبنان، في واقعة صورتها كاميرا مراقبة.

وكان حساب "يازا"، وهي جمعية خيرية لبنانية تعنى بتعزيز السلامة على الطرقات، قد نشر عبر منصة "إكس"، فيديو يظهر سائقاً نسي خرطوم الوقود بسيارته بمحطة بنزين في بلدة الزرارية في جنوب لبنان.

ويظهر الفيديو السائق وهو يقلع بسيارته، ورغم نداءات المتواجدين له بالتوقف فإنه لم ينتبه لما حدث. 

وتسبب إقلاعه بالسيارة بينما الخرطوم لا يزال معلقاً بها بإزاحة ماكينة تعبئة البنزين من مكانها ما أدى إلى تضرّر الماكينة.

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