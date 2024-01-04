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بعد أن عصرته وطرحته أرضا.. نجاة تفوق الوصف لغزال من أناكوندا عملاقة

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غزال بين أناكوندا
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لأفعى الأناكوندا العملاقة وهي تلتف حول غزال في طريق عام.

أناكوندا عملاقة وغزال:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الأفعى وقد التفت بشكل كامل حول جسم الغزال ، حيث أوقعته على طريق عام واعتصرته بشكل كامل.

كما يظهر وقوف أحد المارة بسيارته، والذي على ما يبدو قد نزل من سيارته وقطع فرعا من شجرة، وقام بضرب الأناكوندا لعدة مرات حيث تركت الغزال وهو لا يصدق أنه نجا من موت محقق.

أناكوندا وتمساح:


وفي وقت سابق ذكرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أن الأناكوندا الصفراء تعتبر ثاني أكبر الثعابين في العالم بعد الأناكوندا الخضراء.

ونشرت المجلة فيديو يوثق معركة بين أناكوندا صفراء وتمساح ضخم، حيث قال مصور الفيديو إن القصة بدأت بجزء من ذيل الثعبان في فم التمساح، وبعد دقائق تمكن الثعبان من تحرير نفسه، لكنه لف حول التمساح محاولًا الفوز بإرهاقه".

ويضيف: بقوا على هذا الحال لمدة 60 دقيقة، وبعد مرور بعض الوقت، شعر التمساح بعدم الارتياح، ربما بسبب الضغط الذي يمارسه الثعبان على جسده، فمن الطبيعي أن يضغط على فريسته ويخنقها. فجأة يغرق التمساح في الماء بهدوء، مجبرًا الأفعى على إطلاقه.

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