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مشاهد مرعبة.. حريق مهول يلتهم إقليم بجاية في الجزائر

حريق
حريق
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وثق مقطع فيديو اندلاع حريق مهول بأعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية في الجزائر.

حريق بإقليم بجاية:


وبحسب ما ذكره موقع "النهار" الجزائري، فإن مساحة النيران تتسع  نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.اضافة اعلان
بينما تواصل فرق الإطفاء للرتل المتحرك للحماية المدنية، لبجاية عملية إطفاءحريق مهول شب بغابة الساكت المطلة على الواجهة البحرية.
وأوضح موقع النهار أيضا أن المواطنين خرجوا لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران الى القرب من المنازل.
كما تم تسجيل نشوب حرائق أخرى بغابة تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة. سجلت بالمرتفعات مما لا يشكل خطرا على حياة السكان.
فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة بكل من  مهوي بلدية تيشي  عش الباز بلدية بجاية.
من جانبها أعلنت الحماية المدنية، أنه  تم إخلاء المناطق الأهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.
وأكدت الحماية المدنية أننا نعمل رفقة وحدات الجيش على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.

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