مشاهد مرعبة.. حريق مهول يلتهم إقليم بجاية في الجزائر

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وثق مقطع فيديو اندلاع حريق مهول بأعالي غابات الساكت بإقليم
بلدية بجاية في الجزائر.
حريق بإقليم بجاية:
وبحسب ما ذكره موقع "النهار" الجزائري، فإن مساحة النيران تتسع نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.
بينما تواصل فرق الإطفاء للرتل المتحرك للحماية المدنية، لبجاية عملية إطفاءحريق مهول شب بغابة الساكت المطلة على الواجهة البحرية.
وأوضح موقع النهار أيضا أن المواطنين خرجوا لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران الى القرب من المنازل.
كما تم تسجيل نشوب حرائق أخرى بغابة تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة. سجلت بالمرتفعات مما لا يشكل خطرا على حياة السكان.
فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة بكل من مهوي بلدية تيشي عش الباز بلدية بجاية.
من جانبها أعلنت الحماية المدنية، أنه تم إخلاء المناطق الأهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.
وأكدت الحماية المدنية أننا نعمل رفقة وحدات الجيش على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.
#الجزائر🇩🇿 يارب لطفك.. مدينة بجاية حريق ضخم بالقرب من الميناء..— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) September 15, 2023
ربي سلمهم من كل شر قلوبنا لم تعد تحتمل. pic.twitter.com/NoZeIAtePs