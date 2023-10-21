مشاهد صادمة لاحتراق مجلس بالكامل بسبب سكوتر كهربائي

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، ما فعله سكوتر كهربائي في اشتعال النيران واحتراق مجلس كامل في أحد المنازل.





حريق سكوتر كهربائي:

عربة سكوتر في سكاكا:

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ويظهر الفيديو سكوتر كهربائي محترق بجانب غرفة تظهر عليها آثار اشتعال حريق بها وتأثر الجدران والسقف بآثار الحريق .وقال موثق الفيديو :" هذا السكوتر صار سبب في حرق المجلس كامل لما كان مشبوك في الكهرباء".وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال عربة سكوتر في شنطة سيارة متوقفة في إحدى المناطق بـ "سكاكا".وعلى الفور أسرع أحد الأشخاص نحو السيارة وأخرج الـ "السكوتر" المشتعل وأبعده عن السيارة .ويظهر الفيديو اشتعال النيران داخل شنطة السيارة ويرى ذلك من الزجاج الأمامي غير أن سرعة البديعة والسرعة العالية للشخص حالت دون وقوع كارثة.





كما أظهر حينها عددا من الأشخاص وهم يسرعون نحو السيارة وفتح أحدهم الباب بعد أن تم إخراج "السكوتر المشتعل".



أيضا أوضح الفيديو أن "منقذ السيارة" ألقى السكوتر المشتعل على الأرض في مكان بعيد عن السيارة ومرت الأزمة بسلام على مالك السيارة والعائلة.