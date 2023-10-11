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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. هطول أمطار الخير على مكة

أمطار مكة
أمطار مكة
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء.

أمطار على مكة 

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء مكة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدية المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك بأتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك بأتجاهـ مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول مساءً على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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