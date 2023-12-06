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لا يُصدق.. سببٌ غريب يدفع أمريكي لتحطيم طائرته (فيديو)

jacob airplane crash
الطائرة قبل تحطمها
أ أ
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه قد حُكم بالسجن ستة أشهر على مستخدم يوتيوب أمريكي تسبب عمدًا في تحطم طائرته.

يوتيوبير أمريكي يحطم طائرته لهذا السبباضافة اعلان

وحسب "الحرة"، فإن اليوتيوبير"تريفور جيكوب"، تعمد تحطيم طارئته لكي يصور نفسه وهو يقفز منها بالمظلة قبل سقوطها، حاصدًا بفضل مقطع الفيديو المثير هذا عددًا كبيرًا من المشاهدات عبر الإنترنت.
وظهر تريفور جيكوب، في هذا المقطع المصور الذي شوهد ملايين المرات منذ نوفمبر 2021، كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة فوق كاليفورنيا حاملاً عصا سيلفي في يده.

اعترافات خطيرة لليوتيوبير الأمريكي

ووفق اعترافات جيكوب، الشغوف بالرياضات الخطرة، فقد تم تصوير الحادثة من كل الزوايا بواسطة كاميرات مثبتة على الطائرة، مقرًا بأنه كذب على المحققين من خلال إبلاغهم عن تقرير مزور يفيد بأن الطائرة واجهت مشكلة تقنية.

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من ناحيتها، أكدت وزارة العدل الأمريكية، أن هذا الحادث كان في الواقع مدبرًا بكل تفاصيله من هذا الطيار ذي الخبرة بهدف الترويج لشركة وقّع معها عقد رعاية.
ولفتت إلى أن اليوتيوبير الذي سبق أن مثّل الولايات المتحدة في مسابقات التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، حرص على أن يُظهر في مقطع الفيديو محفظة صنعتها الشركة التي تتولى رعايته.

كيف تخلص اليوتيوبير من الطائرة؟


وأكدت أنه لا يعلم بمكان تحطم الطائرة، لكن وثائق قضائية أظهرت أنه وصديقه أخرجا الحطام من غابة بالاستعانة بطوافة، وبعدها قطّع جيكوب الطائرة إلى قطع صغيرة ورماها في مستوعبات النفايات.
ورجح المدعون العامون في القضية أن يكون جيكوب ارتكب هذه الجريمة بهدف استقطاب تغطية من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية، معتبرين أن من غير الممكن التسامح مع هذا النوع من السلوك المتهور.
وبناءً على ذلك فقد تم إدانة الرياضي البالغ 30 عامًا بإعاقة تحقيق فدرالي على أنها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عامًا.

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