في اللحظة الأخيرة.. مريض يهرب من عملية جراحية بمستشفى أمريكي

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أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصة إكس واقعة غريبة، حيث وثق لحظة هروب مريض من أصول أفريقية من مستشفى أمريكي.



هروب مريض قبل عملية جراحية:



عملية جراحية غريبة بالهند:



وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم المريض على الهروب، قبل إجرائه عملية جراحية بعد أن علم بأن زوجته أخذت هاتفه.ويظهر مقطع الفيديو، المريض وهو يركض مسرعا بملابس العمليات خارج المستشفى، ويتشبث بسيارة كانت متوقفة أمام مبنى المستشفى.أيضا أظهر السيارة تتحرك بسرعة عندما تشبث بها المريض، وذلك بعد خروجه بزي العملية من أبواب المستشفى.في سياق آخر شهدت أيضا إحدى مستشفيات الهند، في وقت سابق، إقدام طبيب على إجراء ولادة قيصرية لامرأة حامل، وبعد أن فتح بطنها وشرع في استخراج الجنين وجده صغير جدًا واكتشف أن المرأة ما زالت حاملًا في شهرها السادس.وقرر الطبيب عدم استكمال الولادة وأغلق بطنها مرة أخرى، وهو الأمر الذي أصابها بحالة مريضة ومضاعفات كبيرة.وفي التفاصيل، فقد اتهمت أسرة في الهند طبيبا بإجراء عملية قيصرية لامرأة حامل قبل موعد ولادتها بثلاثة أشهر ونصف، ومن ثم قيامه بخياطة الجرح بعد إدراكه أن الجنين كان سابقاً لأوانه.وقالت سلطات مستشفى كاريمجانج المدني الحكومي في ولاية آسام بالهند، إن تحقيقًا يجرى للتأكد من الحقائق.وقد حاول الطبيب التكتم على الأمر وطلب من أسرة المرأة الحامل عدم مناقشة الأمر مع أي شخص، لكن أقاربها وجيرانها عرفوا الأمر عندما ساءت صحة المريضة بعد خروجها من المستشفى.