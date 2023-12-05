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مقتل 11 شخصا

فيديو خطير .. لحظة ثوران بركان "ميرابي" في إندونيسيا

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ثوران البركان
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة ثوران بركان "ميرابي" في إندونيسيا ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً من متسلقي الجبال، ومازال جاري البحث عن مفقودين.

11 جثة بعد ثوران البركان:

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وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ، عبد المالك، في بادانغ إن "26 شخصا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا على 14، ثلاثة أحياء و11 ميتا".

وكان قد ثار بركان في غرب إندونيسيا، أمس الأحد، مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر.

وأدى ثوران البركان إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأعلنت السلطات أن المنطقة حول فوهة بركان ميرابي، محظورة. 

وتقع المنطقة في جزيرة سومطرة ويبلغ ارتفاع قمة البركان 2891 مترا، وتم وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

وقال عبد المالك إن هناك ما مجموعه 75 متنزها كانوا على الجبل منذ السبت ويحاول رجال الإنقاذ إحصاءهم.

وبدأ ثوران البركان الأحد الساعة الـ14,54 بالتوقيت لمحلي. 

ويبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير معروف، نتيجة عدم إشعار بعض المتنزهين السلطات بوجودهم عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها. 


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