فيديو خطير .. لحظة ثوران بركان "ميرابي" في إندونيسيا

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وثق مقطع فيديو لحظة ثوران بركان "ميرابي" في إندونيسيا ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً من متسلقي الجبال، ومازال جاري البحث عن مفقودين.





11 جثة بعد ثوران البركان:

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