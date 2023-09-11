عمل بطولي لشاب.. أنقذ محطة وقود من الانفجار (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ردة فعل شاب قام بعمل بطولي داخل محطة وقود.

وبحسب ما تم تداوله، فقد الشاب تفاجأ باشتعال النيران داخل سيارة في محطة وقود. اضافة اعلان





عمل بطولي لشاب في محطة وقود:

موقف بطولي لإنقاذ طفل:

شاب ينقذ امرأة:

وأظهر الفيديو شاب وهو يتحرك بسرعة مٌمسكا بخرطوم مياه طويل ، ويحاول إطفاء حريق نشب بسيارة متوقفة داخل المحطة أثناء ملأها بالوقود .ويظهر الشاب وهو يتحرك سريعا حول السيارة والنظر من أسفلها ، حتى لا تتسبب النيران في اشتعال كامل السيارة وتسرب النيران إلى خزانات الوقود بالمحطة.وحظي مقطع الفيديو، بإعجاب المغردين على منصة "إكس" لشجاعة الشاب وسرعة بديهته وتصرفه.وعلق أحدهم قائلا :" كفوو .. بس والله مخاطرة "، وأضاف مغرد آخر :" وظفوه فالدفاع المدني طيب".بينما أظهر مقطع فيديو عملا بطوليا لشاب فلسطيني أنقذ طفلا من الموت في اللحظات الأخيرة.وكان الطفل مع أمه داخل سيارة عندما علقت رأسه من نافذة السيارة وكاد يموت اختناقا.وفي لمح البصر، انطلق الشاب ناحية السيارة وبدأ في تحطيم الزجاج بيده حتى تمكن من إنقاذ الطفل قبل الموت.وأصيب الشاب بجروح بسيطة نتيجة الزجاج لكنه تمكن إنقاذ الطفل في نهاية الأمر.وفي وقت سابق، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو يظهر شهامة شاب جزائري يدعى "عبد الرؤوف" قفز على قضبان قطار سريع لإنقاذ امرأة من أمام قضبان القطار.وسرعان ما أنقذ المرأة، صاحب الـ 25 عامًا، بالرغم من أنه مهاجر من الجزائر ووضعه المعيشي غير مستقر، ولكنه لم يتردد لحظة في حملها إلى الرصيف على الجانب الآخر،وظهر في مقطع الفيديو وهو جالس أمامها في محاولة لاطمئنانها وتهدئتها، حيث كانت تحاول مرة أخرى أن تقف على القضبان، ولكنه استمر في الحديث معها إلى أن وصل رجال الشرطة.