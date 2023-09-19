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صحيفة تواصل الالكترونية

لحظة تصادم سيارات بعد وقوف مفاجئ على طريق عام

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لحظة التصادم
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة تصادم عدة سيارات بسبب وقوف مفاجئ وعدم ترك السائقين مسافة أمان كافية بينهم على الطريق .

قائدو المركبات

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ووثق أحد السائقين الفيديو مظهرا عددا من قائدي المركبات يسيرون في اتجاه واحد بطريق عام، دون ترك مسافة كافية.

وأثناء قيادة شخص مركبته اصطدم بالسيارة التي توجد أمامه، ما أدى لاصطدام سيارة بمركبته من الخلف وتبع ذلك تعرض سيارة أخرى للتصادم.

وقال موثق المقطع :" حادث، لا إله إلا الله، كام سيارة يا عيال كام سيارة".

في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث سيارة كانت تقودها فتاة وتسير بسرعة كبيرة ومعها العائلة.

فتاة تصرخ بشدة:


وفي الفيديو، يظهر صوت الفتاة وهي تصرخ بشدة بعد وقوع الحادث بينما يسمع صوت أطفال كذلك.

كانت الفتاة منشغلة بتصوير الفيديو حين وقع الحادث، بينما كان يظهر بوضوح أن الطريق الذي تسلكه غير كاف لسيارتها.

وبينما انحرف السائق أمامها عن طريقه لم تجد الفتاة أمامها سوى الاصطدام به من الخلف.

تكرار حوادث السيارات

:
وتكثر حوادث السيارات حين لا يلتزم السائق بالطريق ولا يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه.

ولم يتضح بعد المكان الذي وقعت فيه الحادثة لكنه فيما يبدو أنه داخل المملكة.



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