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في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 شبان كويتيين قبل غرقهم في البحر

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لحظة إنقاذ الشباب
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ 3 شباب كويتيين قبل أن يغرقوا في مياه البحر.

قارب صيد

ويظهر قارب صيد وهو يلتقط الشباب الثلاثة واحدا تلو الآخر، حيث تم إنقاذهم جميعا في اللحظات الأخيرة.اضافة اعلان

وفيما يبدو أن الشباب الثلاثة سارعوا الأمواج لساعات طويلة وتمكنوا من الصمود حتى تم إنقاذهم.


في وقت سابق، كشفت إحصائية جديدة عن عدد المخالفين لإشارات المرور في الكويت، حيث يقوم 42 شخصاً من الجنسين في الكويت بكسر الإشارة الحمراء كل ساعة.

كسرة إشارة المرور:

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فإن 1000 شخص يومياً يرتكبون هذه المخالفة الجسيمة التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للموت.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية أن مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء المباشرة وغير المباشرة منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغت نحو 240 ألف مخالفة.

وأوضحت المصادر أن الرجال ارتكبوا نحو 65 % من إجمالي مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، في حين ارتكبت الإناث نحو  26 % منها، و9 % من المخالفات مسجلة باسم الشركات.

أيضا نوهت أن المخالفات المباشرة لتجاوز الإشارة الحمراء بلغت حوالي 40 ألف مخالفة، في حين بلغت المخالفات غير المباشرة نحو 200 ألف مخالفة.

وشددت المصادر على أن التعليمات الصادرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد واضحة وصريحة بعدم التهاون مع مرتكبي المخالفات الجسيمة واتخاذ أقسى العقوبات بحقهم.



https://x.com/AlTrendAlsaudi/status/1703416203165716772?s=20

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