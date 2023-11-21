الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار وصواعق جنوب شرق المظيلف

صواعق المظيلف
صواعق المظيلف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول في قريه مكبب جنوب شرق المظيلف.

أمطار وصواعق المظيلف

وأظهر المقطع صواعق وأمطار رعدية غزيرة جنوب شرق المظيلف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.
كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
كما تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط كما يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

اقرأ أيضا

فيديو
12:54 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

لن تصدق ما فعله غراب لأجل تجهيز وجبة غذائية له (فيديو)

سيول المجمعة
9:47 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

ا
7:58 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

مشهد مذهل.. عاصفة عاتية تشطر سفينة لنصفين (فيديو)

سيول الرياض
7:20 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الرياض

اقرأ أيضا

شاهد.. جريان وتدفق سيول شعيب الأرطاوي جنوب القصيم

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول جنوب الرس

شاهد.. مياه الأمطار تغرق موقف سيارات بحي المونسية بالرياض

عمل بطولي.. فيديو متداول لفزعة مواطن لإخماد حريق بمنزل جاره

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات طريق الحرة شمال مكة المكرمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيول المجمعة 9:47 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

سيول الرياض 7:20 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الرياض

شلالات 5:52 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات طريق الحرة شمال مكة المكرمة

امطار تبوك 2:41 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شاهد.. هطول أمطار الخير غرب تبوك

اقرأ أيضا

سيول أمطار
9:36 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شاهد.. جريان السيول جنوب المدينة المنورة

امطار تبوك
2:41 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شاهد.. هطول أمطار الخير غرب تبوك

أمطار-الطائف
9:35 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة غرب تبوك

2023-11-12_17-30-44
6:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عمل بطولي.. فيديو متداول لشاب أنقذ عائلة حاصرتها النيران

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى