تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

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وثق مقطع مقطع فيديو متداول، لقطات تأسر العقول من الأجواء ، لجريان سيول وشي جنوب غرب محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع، جريان سيول الوشي جنوب المجمعة، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



تصوير جوي جميل من سيول وشي جنوب غرب محافظة #المجمعة

الإثنين ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : @mutawel pic.twitter.com/ovDlwubSsS — FAHAD (@FAHAD_1322) November 20, 2023

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.كما تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط كما يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.