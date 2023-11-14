شاهد.. هطول أمطار الخير غرب تبوك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء السرو غرب منطقة تبوك مساء أمس الاثنين.





أمطار على المدينة اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



أمطار غزيرة وسيول وبرد



#شاهد أمطار على علو السرو غرب #تبوك

الإثنين ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

رصد : مسعود الشمالي

عبر : @abogarah4850 pic.twitter.com/FRUkrHUP8h — FAHAD (@FAHAD_1322) November 13, 2023

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة غداً تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات بدر والحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير،الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.