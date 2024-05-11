موقف مؤثر.. أول ردة فعل للإعلامي "سلمان عسكر " بعدما أنصفه أمير عسير

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي موقفا مؤثرا للإعلامي سلمان عسكر عقب رد اعتباره أمام الجميع من قبل أمير عسير الأمير " تركي بن طلال".



الإعلامي سلمان عسكر يجهش بالبكاء:

لفتة أمير عسير تجاه الإعلامي سلمان عسكر:

ويظهر الفيديو المتداول دخول الإعلامي سلمان العسكر في نوبة من البكاء أثناء تعليقه على إنصاف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال له في حفل أجاويد.وقال العسكر:" الله يعز هذي الدولة، والله يلعن من يسيء لآل سعود، أنا ما اشتكيت لأحد، ما رحت لمحكمة، مع إنهم أساءوا لي ولأسرتي ولسمو الأمير، وأنا ما سويت شيء توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل".وأضاف:" مين اللي يعطيك حقك؟، هم آل سعود، ينصفون المظلوم قبل أن يطالب بحقه، وعدل تركي بن طلال في عسير، هو عدل سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، الحكم ما يقوم إلا على عدل".وتابع قائلا:" الأمير تركي أنا ما أدري إيش أقول له، الله يوفقه في الدنيا والآخرة، ويحقق ما يتمناه".وفي بادرة ولفتة جميلة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تجاه الإعلامي سلمان عسكر، كان قد رد اعتباره أمام الجميع بعد التنمر عليه من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وخلال فعالية مبادرة أجاويد برعاية أمير عسير، حرص أمير المنطقة على حضور الإعلامي سلمان عسكر، ورد اعتباره أمام الحضور بعد واقعة التنمر عليه بسبب مقطع مجُتزأ عن مشاريع منطقة عسير.وقال أمير عسير : "هذا هو العدل أن تحرص على أن تطلع أحلى ما في ربعك وتبرزه وتتباهى به ، ومن العدل هو سبب وجود هذا الشخص بجانبي الآن".